Van Latijn en Grieks naar computerprogrammeur: docent Manja (34) maakte de switch, net als steeds meer vrouwen

met video Verwacht noodweer zet streep door shows en festivals, evenemen­ten stoppen eerder voor veiligheid

Het noodweer dat vanmiddag naar verwachting over Nederland trekt, noopt organisatoren van evenementen, festivals en shows tot afgelasting of het inkorten van het programma. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onder meer het oosten van het land. Daar kunnen hagelstenen vallen zo groot als golfballen en er worden zware windstoten verwacht van 75 tot 100 kilometer per uur.