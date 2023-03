Van modellenbureau tot wasstraat: 7 x opvallende dierenwinkels in Arnhem

indebuurt.nlJe huisdier heeft zijn dagelijkse benodigdheden als voer, maar soms wil je je pluizige vriend misschien eens verwennen. In Arnhem vind je hier een aantal opvallende dierenwinkels en -speciaalzaken voor. Ze bieden er naast speelgoed of voer bijvoorbeeld ook therapie of outfits op maat aan.

Jumper XXL Arnhem

Jumper XXL zit aan de Pieter Calandweg en is één van de grootste dierenwinkels in Arnhem. Ze hebben een breed assortiment aan voedsel en andere dierenbenodigdheden voor je hond, kat, hamster of vis. Is jouw hond in een vieze plas gesprongen en stinkt ‘ie? Dan kun je hem of haar wassen in de hondenwasstraat. Er is warm water, conditioner en anti vlo- en teekshampoo aanwezig. Wil je een bezoek aan de winkel brengen samen met je huisdier? Dat kan! Je trouwe viervoeter mag gewoon mee naar binnen.

DogXperience

Wil jij je hond even helemaal in de watten leggen? Ga dan langs bij DogXperience in het Modekwartier, Klarendal. Je kunt bij DogGoesShopping, dat is onderdeel van de studio, kleding laten ontwerpen voor je hond. Trimsalon Chardaz Hondenhairstyling is een erkende trimsalon waar jouw hond een verantwoorde vachtbehandeling kan krijgen. Daarnaast is er een hondenmodellenbureau. Wil jij graag je product op een ‘speciale’ manier promoten? Vraag dan een fotoshoot aan met een leuke hond.

De studio DogXperience is op geopend donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur en je kunt een afspraak maken om langs te komen. Klik hier voor meer informatie over DogGoesShopping, Hondenhairstyling en het hondenmodellenbureau.

Pets Place

Er zijn twee vestigingen van Pets Place in Arnhem. Een winkel zit aan de Amsterdamseweg en de andere in het winkelcentrum Kronenburg. Bij Pets Place vind je alle dagelijkse benodigdheden voor je huisdier. Ze hebben voer, er zijn kooien voor je knaagdier en je vindt er speeltjes voor de meeste soorten huisdieren. Verder biedt Pets Place ook diensten aan als dogwash en vachtverzorging. Er is ook een dierenarts aanwezig. Kijk voor verdere mogelijkheden op de website.

Animals & More

Ben je op zoek naar een lamp of voedsel voor je reptiel? Breng dan Animals & More aan het Elderveldplein een bezoekje. Ze verkopen nog meer producten voor je hond, kat, vogel, konijn, knaagdier en vis. De winkel is goed bereikbaar met de auto, want er zijn voldoende gratis parkeerplekken.

John’s Dierenwereld

Op de Geitenkamp zit John’s Dierenwereld. Heb je advies nodig voor je huisdier ? Dan helpt John je graag en krijg je persoonlijk advies. Het is een van de kleinere dierenwinkels in Arnhem, maar de meeste dingen als voer en speelgoed zijn er aanwezig. Ben je op zoek naar een bepaald product dat niet in de winkel ligt? Dan kan dit eventueel besteld worden.

Dieren Vitaliteit

Heeft jouw huisdier last van lichamelijke klachten of mentale klachten? Dieren Vitaliteit ondersteunt je huisdier met natuurlijke producten, die het helend vermogen van jouw huisdier kan bevorderen. Ze bieden onder ander fysiotherapie, lichttherapie en thermografie aan. Wil je meer informatie over één van deze behandelingen? Check dan de website of neem contact met ze op.

Terramania

Terramania in de Akkerwindestraat is een terrariumspeciaalzaak. Je vindt hier dus alle benodigdheden voor jouw reptiel. Ze hebben verschillende terrariums, verkopen decoratie, verlichting en natuurlijk voedsel. Er is ook een webshop, hier kun je alle producten online bestellen. Ga je liever fysiek langs? Dan ben je welkom op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!