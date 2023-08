Van ‘one of the Bemmel-guys’ naar Jong PSV Vrouwen: ‘Ik krijg nu ook de kleedkamerfun mee’

Vandaag begint het: A12 tussen Arnhem en Duitse grens in beide richtingen wekenlang dicht

Wie in de nachtelijke uren van vakantie terug komt via Duitsland of juist weggaat, moet de komende weken opletten. Delen van het traject van de snelweg A12 tussen Arnhem en de Duitse grens gaan vanaf maandag 21 augustus op werkdagen op slot vanaf 21.00 uur.