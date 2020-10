Van Vollenhoven wil vertrekken bij ‘koninklijke’ vereniging politiehonden door vermeende dierenmishandeling

Van Vollenhoven bevestigt zijn voornemen. ,,Maar ik ben nog in overleg met de huidige voorzitter over zijn en mijn gedachten met betrekking tot de toekomst van de KNPV”, aldus Van Vollenhoven. Een beschermheerschap houdt in dat een lid van de koninklijke familie zijn of haar naam aan een organisatie verbindt.

De KNPV is al langere tijd in opspraak. Uit onderzoek van deze krant bleek dat er niet alleen sprake is van vermeende dierenmishandeling, maar ook van interne ruzies waarbij leden elkaar bedreigen.

Of de KNPV de status ‘koninklijk’ verliest bij een vertrek van Van Vollenhoven, is nog de vraag. Het is aan koning Willem-Alexander om hierover te beslissen. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn als het predikaat wordt ingetrokken. Het predikaat symboliseert ‘het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger’.

Vermeende dierenmishandeling

De KNPV is de grootste politiehondenvereniging van Nederland. De politie koopt honden van leden, maar staat los van de club. Meerdere gevallen van vermeende dierenmishandeling bij de KNPV zijn naar buiten gebracht door een Achterhoekse hondentrainster die uit de vereniging is gezet.

De Wehlse verzamelde foto’s, filmpjes, bandopnames en notulen van misstanden en stapte naar het hoofdbestuur. Ze zou hebben gezien dat er trainingsmiddelen werden gebruikt die verboden zijn (zoals prikband en elektronische veedrijver) of omstreden (zoals halsbanden waar stroom op wordt gezet). Leden van het hoofdbestuur stonden er volgens haar met hun neus bovenop, maar grepen niet in.

Afgelopen zomer werden meerdere KNPV-leden in de Achterhoek van hun bed gelicht op verdenking van dierenmishandeling. Tot rechtszaken is het volgens een van hen nog niet gekomen.

Tijdelijk voorzitter Wil Blaas van de KNPV wil niet reageren op de stap van Van Vollenhoven zolang hij nog met hem in gesprek is.

Bekijk hieronder een reportage van SBS6 waarin te zien is hoe honden van de KNPV worden mishandeld: