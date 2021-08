Van zorgeloze rondreis naar horrorvakantie: de camper van Linda Jill werd gestolen in Italië

Syriër 3,5 maand in voorarrest voor in brand steken kartonnen doos

28 juli ARNHEM - Een 30-jarige Syrische asielzoeker zit 3,5 maand in voorarrest voor het in brand steken van een kartonnen doos op het Willemsplein in Arnhem. Mogelijk blijft hij in hechtenis tot zijn rechtszaak op 13 oktober.