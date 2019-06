Vanaf 2020/2021 alle stadions rookvrij; bij Vitesse al rookverbod sinds 2008

'Passief meeroken is ongezond’

‘Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden. Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters kunnen op een tribune, met grotendeels vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken’, zo schrijft het platform Rookvrije Voetbalstadions.



Het rookverbod in voetbalstadions is lastig te handhaven. Daar zijn ook in GelreDome (waar ook bij concerten roken niet is toegestaan) ervaringen mee. In het seizoen 2017/2018 bracht de Voedsel- en Warenautoriteit een controlebezoek aan een wedstrijd van Vitesse. Op diverse plekken in het stadion werden rokers gesignaleerd, wat GelreDome op een waarschuwing kwam te te staan.



Daarna werden de teugels aangehaald. Om boetes te voorkomen zette Vitesse extra stewards in om het rookverbod te handhaven.