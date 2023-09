Vandalen vernielen kunst bij bushokjes tussen Velp en Rheden: ‘Mijn lieveheersbeestje is drie keer neergehaald’

Marcel van Roosmalen in afscheids­voor­stel­ling Arnhems Stadsthea­ter: ‘Eeuwig zonde, niks mis met hout­je-touw­tje’

Er is jaren over gesoebat, maar het sterk verouderde Arnhemse Stadstheater wordt nu écht verbouwd. Als afscheid is er zondag 3 september een allerlaatste voorstelling met onder meer Marcel van Roosmalen. Voor hem had de vergane glorie mogen blijven. Introdans en zanger Blaudzun denken daar anders over.