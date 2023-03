VDZ heeft zijn eigen Kevin de Bruyne in derby tegen SML

Met Video The Analogues zeggen wel ‘hello’, maar geen ‘goodbye’, al nemen ze wel afscheid van de kleinere zalen

De nieuwe theatertour van The Analogues is uiteraard genoemd naar een song van The Beatles: ‘Hello Goodbye’. De groep is in negen jaar uitgegroeid tot een van de nauwkeurigste Beatles coverbands. „Wij zijn strenger in de leer dan Paul McCartney zelf.” Komende tijd treden ze regelmatig op in poppodia in de buurt.