Vechten voor 3-jarige Ilay op kickboksgala van Joop Ubeda: ‘We leven met zijn ziekte van dag tot dag’

Jullie reacties Zelf je kip slachten voordat je haar mag eten? ‘Een goede zaak', ‘Absurd idee!’, ‘Van de pot gerukt’

Als je een stukje kip wil eten in het nieuwe restaurant Upstick in Schaarsbergen moet je eerst meehelpen bij de slacht van de kip. Kok Wander Alblas wil met zijn restaurant gasten laten nadenken over vleesconsumptie. Honderden mensen reageerden op deze nieuwe manier van uiteten gaan.