Verbreding A27 op het spel vanwege Gelderse woede over opkopen van boerderijen

Koning op bezoek bij waterstof­be­drij­ven in Arnhem: wat zijn de kansen, wat zijn de risico’s?

ARNHEM - Hoog bezoek voor de waterstofbedrijven in Arnhem. Woensdag 16 november komt koning Willem-Alexander naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW) om zich daar te verdiepen in de waterstof-maakindustrie. Het bezoek staat in het teken van de groeiende waterstofeconomie en de belangrijke rol die waterstof speelt binnen de energietransitie.

11 november