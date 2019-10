Verdachte die vijf voorbijgangers een klap verkocht in Arnhem moet verder met behandeling, eist OM

Arnhem gaat jongeren een maatschap­pe­lij­ke diensttijd bieden

7:35 ARNHEM - Arnhem is een van de elf gemeenten in Nederland die van het kabinet jongeren een maatschappelijke diensttijd mogen aanbieden. De gemeente krijgt daar ruim 624.000 euro voor. Dat wil ze besteden aan een tweejarig project waarbij 140 jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, die geen opleiding volgen, verdeeld over zeven groepen hun vaardigheden ontwikkelen en een beter beeld krijgen van wat ze verder willen doen in hun leven.