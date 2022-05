Verdachte doden Arnhemse vrouw ‘moet wel héél gevaarlijk zijn’, zegt hoogleraar: naam noemen ‘hoogst uitzonderlijk’

met video Hendrik (86) uit Arnhem wil de oudste, fitte krantenbe­zor­ger van Nederland zijn: ‘Vooral niet slenteren’

ARNHEM Hendrik Tahapary is met 86 jaar de oudste krantenbezorger van De Gelderlander. Hij peinst er niet over om te stoppen. ,,Ik geniet ervan. Het is goed voor mijn conditie en voor mijn geheugen. Ouderen moeten in beweging blijven.” Hij hoopt dat hij ooit uitgeroepen wordt tot oudste krantenbezorger van het land. ,,Dan ben ik kampioen en sla ik mezelf stiekem op de borst.”

20 mei