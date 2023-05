Verdachte Ilonka B. (56) twee weken langer vast na vondst van lichaam in haar woning in Elst

Leider drugsbende die vader en zoon voor 1,4 miljoen afperste moet de cel in, maar is spoorloos

Een vermoedelijk in Pakistan verblijvende 60-jarige man is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Dit voor het samen met anderen afpersen van twee slachtoffers en witwassen van de daarmee verkregen opbrengsten.