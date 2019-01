Verdachte poging doodslag transgender Bianca gaat door het lint: ‘Levend begraven voor iets wat ik niet heb gedaan’

Huisartsen verwachten vooral in de avonduren grotere drukte bij de nieuwe Huisartsen­post Arn­hem-Noord

21 januari ARNHEM - De huisartsen uit de regio Arnhem verwachten dat het vooral in de avonduren drukker zal worden bij de maandagavond geopende Huisartsenpost Arnhem-Noord (HAP) in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Ze houden rekening met een toename van mogelijk 20 patiënten per dag tussen 17.00 en 23.00 uur.