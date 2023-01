Verdachte van brandstichting bij Arnhemse lunchroom aangehouden, tweede verdachte nog spoorloos

ARNHEM - De politie heeft één verdachte van brandstichting bij lunchroom Rico in de Steenstraat aangehouden. Op beelden van bewakingscamera's in het opsporingsprogramma Plaats Delict van Omroep Gelderland is een tweede man te zien. De politie is op zoek naar deze man.

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 april vorig jaar ging rond half vier in de ochtend de lunchroom op de hoek van de Steenstraat en de Bloemstraat grotendeels in vlammen op. Op de beelden die de politie donderdagavond vertoonde is te zien dat een man op een fiets in de Kwekerij komt aan rijden. Hij heeft een tas aan zijn stuur hangen.

Verdachte zet de tas tegen de muur

De Kwekerijstraat loopt evenwijdig aan de Steenstraat en komt uit in de Bloemstraat. De verdachte zet de tas tegen een muur aan en rijdt verder. Vervolgens keert hij terug en komt de tas halen. Iets later op beelden in de Bloemstraat is te zien dat de man een jerrycan draagt.

Dan is ook een tweede man te zien. Even later gooien de mannen de ruit van de lunchroom in en werpen de jerrycan naar binnen. Vervolgens houden ze een vuur bij de brandbare vloeistof en staat de zaak in lichterlaaie. De lunchroom loopt grote schade op.

Maar het veel erger kunnen aflopen, meldt de politie in de uitzending. Boven lagen mensen te slapen. Die hebben ongedeerd het pand kunnen verlaten. Op de beelden is ook te zien dat één van de twee mannen weer richting de Kwekerijstraat vlucht.

Brandstichting in opdracht wordt niet uitgesloten

De politie meldt in de uitzending dat één van de twee mannen is aangehouden, maar dat ze nog op zoek zijn naar brandstichter nummer twee. Ook over het motief wil de politie het een en ander weten. Er wordt niet uitgesloten dat de twee mannen in opdracht de brand hebben aangestoken.

De brand heeft grote schade voor de lunchroom tot gevolg gehad. Sinds de brand is de horecazaak dicht gebleven. De verzekeringsmaatschappij looft een beloning van vijfduizend euro uit voor de gouden tip.

Waarom de politie pas nu zo'n kleine tien maanden na de brand met beelden naar buiten kon, werd niet duidelijk gemaakt.

