Verdachte van poging tot doodslag op minderjarige Arnhemse moet naar Pieter Baan Centrum

UPDATE Bijna alle gewone kassa’s bij de oudste AH XL verdwijnen: supermarkt weken dicht om verbouwing

De Albert Heijn XL in Winkelcentrum Kronenburg staat aan de vooravond van wat ze bij AH zelf ‘een metamorfose’ noemen. De winkel in Arnhem-Zuid sluit dinsdagavond 29 augustus voor een verbouwing van drie weken. De supermarkt begon ooit met dertig kassa’s, in de vernieuwde zaak blijven er maar twee over. De rest van de klanten gaat afrekenen met zelfscanners.