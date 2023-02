Verdachten van grondstoffen voor drugs nabij politiebureau in Arnhem blijven langer vast: ‘Dat gebeurt niet zomaar’

indebuurt.nl Extra vergoeding voor de energiere­ke­ning in Arnhem: zo kom je in aanmerking

Het aantal Arnhemmers dat in de knel komt vanwege de hoge energierekening is afgelopen jaar flink gestegen. Deze groep heeft met zogenoemde energiearmoede te maken. Maar er is een klein lichtpuntje voor deze mensen: ze krijgen een deel van hun energierekening vergoed.