Verdachten van steekpartij in Arnhem met Apeldoornse slachtoffers blijven vastzitten

Waren twee Doetinchemmers (31 en 27) er op uit twee zwagers uit Apeldoorn (33 en 27) in maart na een ruzie in een kroeg vlakbij de Korenmarkt in Arnhem aan het mes te rijgen?

De mannen stonden vandaag terecht voor poging moord of poging doodslag. Volgens de officier van justitie zijn ze doelbewust achter de Apeldoorners aangerend, zwaaiend met een mes en een riem met gesp. De oudste verdachte raakte een van de slachtoffers met het mes in zijn kuit.



De rechtbank ging niet mee in verzoeken van raadslieden de verdachten op vrije voeten te stellen in afwachting van de inhoudelijke behandeling in september.

Met een riem in het gezicht geslagen

De oudste verdachte kreeg die nacht ruzie in een café met de oudste Apeldoorner. Wat later zagen ze elkaar weer in een steegje. Het kwam tot een worsteling waarbij de 31-jarige Doetinchemmer de jongste Apeldoorner stak.



De andere verdachte zou met zijn riem met een gesp de anderen onder meer in het gezicht hebben geslagen. De verdachten zouden de vluchtende Apeldoorners vervolgens met het mes verder hebben achtervolgd, inmiddels was het zes uur in de ochtend, tot een man met een gitaar er in de buurt van de McDonald’s tussen sprong.



De advocaat van de jongste verdachte vond dat zijn cliënt niets te verwijten valt. Hij hield zich afzijdig tijdens de ruzie, zei hij, tot het moment dat de Apeldoorners bovenop zijn vriend zaten en hem sloegen en schopten. Pas toen pakte hij zijn riem om zijn vriend te ontzetten.

In een steegje overleggen

De advocaat van de oudste verdachte stelde dat zijn cliënt, liggend onder de belagers, uit noodweer had gestoken. De officier van justitie is van mening dat de jongste verdachte degene is die van tevoren het mes aan de medeverdachte heeft gegeven. Dat zou hem medeverantwoordelijk maken voor het letsel. ,,Verwerpelijk”, noemde ze het hoe de mannen achter de Apeldoorners aan waren gerend.



De rechtbank stelde vast dat op camerabeelden te zien is dat de Doetinchemmers in het steegje overlegden, waarna de jongste verdachte iets overdroeg aan de oudste verdachte. Vervolgens werd het slachtoffer neergestoken. Dat kan wijzen op voorbedachte rade, aldus de rechtbank. Reden om verzoeken om vrijlating af te wijzen. De verdachten zitten inmiddels drie maanden vast.