Verdediger Ferro op weg van Vitesse naar Hajduk Split

De Portugese huurling Ferro staat voor een vertrek bij Vitesse. Zijn club Benfica onderhandelt met Hajduk Split over een definitieve overname. In Kroatië is de transfermarkt nog open tot woensdag 15 februari.

Ferro, voluit Francisco Reis Ferreira geheten, stapte afgelopen zomer binnen bij Vitesse. De Arnhemse club nam de Portugees op huurbasis over van Benfica, met een optie tot koop. Daarvoor was de centrumverdediger door de club uit Lissabon uitgeleend aan Hajduk Split.

Champions League

Bij Benfica had Ferro (25) geen toekomst meer. Hij brak bij de Portugese recordkampioen wel door vanuit de jeugdopleiding en reikte tot 67 duels in de hoofdmacht. Daarbij speelde hij zelfs vijf wedstrijden in de Champions League. Maar de laatste jaren raakte zijn carrière in het slop.

Die neerwaartse gang kreeg bij Vitesse een vervolg. Ferro kon in Arnhem geen moment overtuigen. De Portugees kwam slechts tot tien optredens, in de competitie en het bekertoernooi. Daarbij bleek hij meermaals een zwakke schakel. Met de trainerswissel in Arnhem - na het vertrek van de Duitser Thomas Letsch naar VfL Bochum werd in de herfst Phillip Cocu aangesteld - verdween de huurling uiteindelijk ook naar de tribune.

Boventallig

Cocu verklaarde Ferro in de winter boventallig. Benfica zocht vervolgens met de huurling naar een nieuwe club. Voor de verdediger lijkt dat nu uit te monden in een weerzien met Hajduk Split. Benfica onderhandelt met de Kroatische club over een definitieve overname. Inzet is een meerjarig contract.

Hajduk Split is de tweede club van Kroatië, achter Dinamo Zagreb. De club heeft een roemrijk verleden met achttien landstitels, verdeeld over Kroatië (8) en het voormalige Joegoslavië (10). In de jaren 70 en 80 gold Hajduk als een grootmacht in het Europese voetbal.

Ferro speelde vorig jaar veertien duels voor Hajduk. Daarbij scoorde hij tweemaal.

