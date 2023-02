Vergrijzing, armoede, slechte woningen: Arnhem de gespleten stad?

Vluchtelin­gen en sociale huur in ‘rijke’ Arnhemse wijken: een sprookje of kan het écht?

ARNHEM - Aan de enorme verschillen tussen wijken in Arnhem moet een einde komen, vindt wethouder Paul Smeulders. Maar de aanpak die hij voorstelt, stuit nu al op kritiek. Gelooft hij in sprookjes? ,,Er zijn talloze linkse of progressieve politici geweest die dit idee al hadden.”