Vergroten extra boa’s de veiligheid van Presikhaaf? ‘Ze worden hier door sommigen weggelachen’

Happy Hour tegen heug en meug in café De Schoof tijdens coronacri­sis: ‘Ik zit midden in een nachtmer­rie’

ARNHEM - In Café De Schoof in Arnhem wordt in het weekend weer gefeest alsof er nooit corona is geweest. Frank en Liesbeth de Zoete zijn verbaasd hoe snel ze de draad weer hebben opgepakt na twee jaar leven tussen hoop en vrees. ‘De Gelderlander’ volgde het stel al die tijd op de voet. Hoe beroerd het ook ging, het drinken voor de halve prijs tijdens Happy Hour ging nooit op de helling.

13 maart