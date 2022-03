Verhuis alleen Introdans naar Rembrandt-theater, stelt Arnhem Centraal voor

De telefoon­cen­tra­le van De Kraton werd onder de neus van de Duitsers gebruikt voor het verzet

Het pand was lange tijd gezichtsbepalend wanneer je vanaf de Utrechtseweg over de Onderlangs richting de stad liep of reed: het bovenop de stuwwal gelegen De Kraton aan de Utrechtsestraat. Nu zie je het pas op het laatste moment: het gaat van op afstand grotendeels schuil achter de Academie ArtEZ.

28 februari