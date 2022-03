Verhuiscoach helpt ouderen bij het zoeken naar een kleinere woning

ARNHEM - De verhuiscoach gaat binnenkort in Arnhem aan de slag. Deze coach gaat ouderen die in een eengezinswoning wonen helpen met het zoeken naar een meer passend, kleiner onderkomen.

Oudere Arnhemmers die in een te groot huis wonen en graag willen verhuizen kunnen daar per begin mei hulp bij krijgen. Het idee is dat het mes aan twee kanten snijdt. Voor ouderen is een woning nadat de kinderen zijn uitgevlogen wel erg ruim. Jonge gezinnen in te kleine appartementen of woningen willen graag meer woon- en leefruimte.

Meer doorstroming op de woonmarkt

Vanuit de provincie Gelderland is het Actieplan Wonen in het leven geroepen. Dit plan moet onder meer voor meer doorstroming gaan zorgen. De verhuiscoach is hier een onderdeel van. De crisis op de huizenmarkt zorgt ervoor dat er niet of nauwelijks doorstroming is.

Er zijn 1500 ouderen in Gelderland die in aanmerking komen voor verhuizing naar een kleinere woning, dichter bij voorzieningen als winkels. De doorstroming kan er voor zorgen dat 6000 starters en gezinnen een passende woning kunnen krijgen. Zo denkt de provincie Gelderland de vastzittende woningmarkt weer te kunnen vlot trekken.



In Arnhem doen de drie grote woningcorporaties mee aan het initiatief van Gelderland. Huurders van Vivare, Portaal en Volkshuisvesting, maar ook anderen kunnen gebruik maken van de verhuiscoach. Zij kunnen contact opnemen met de verhuurders en de wijkteams.

Op basis van vrijwilligheid

Ook kan een medewerker van het wijkteam oudere inwoners attenderen op het bestaan van de verhuiscoach. Deze komt dan langs voor een vrijblijvend gesprek over de woonwensen. De gemeente Arnhem benadrukt dat dit altijd gebeurd op basis van vrijwilligheid. ,,We staan niet spontaan voor de deur. Verhuizen is een keuze van de inwoner zelf. Wel gaan we flyeren in wijken met een hoog potentieel aan oudere huurders", zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.



De regie blijkt bij de oudere huurder. ,,We gaan niemand dwingen om te verhuizen", aldus de gemeente.