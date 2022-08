Verhuurder zet huurders na één jaar op straat en verhoogt huur fors: ‘Je wordt genaaid waar je bij staat’

En dat terwijl de verhuurder, een Nederlandse vastgoedmakelaar die in Australië woont, bij aanvang van het huurcontract nog beloofde dat het jaarcontract automatisch verlengd zou worden in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

,,We hadden geen enkele reden om daaraan te twijfelen”, zegt Bonestroo. ,,We zagen het als een formaliteit, ook omdat de verhuurder het pand vorig jaar pas had aangekocht. Wij waren de eerste huurders. Het afgelopen jaar hebben we ons keurig gedragen, de huur altijd betaald en nooit voor enige overlast gezorgd.”

Hogere huur

Toch kregen Bonestroo en zijn huisgenoot vorige maand opeens de mededeling dat ze moesten vertrekken. Bonestroo: ,,Als reden kregen we te horen dat het appartement niet meer goed verkoopbaar zou zijn als er huurders voor onbepaalde tijd in zouden zitten. Tot onze verbazing zagen we het appartement niet veel later op internet staan, voor een huurprijs die maandelijks 155 euro meer bedraagt dan dat wij betaalden.”

De Arnhemmer schakelde de Bond Precaire Woonvormen (BPW) in, een organisatie die opkomt voor huurders met tijdelijke contracten. ,,Het is sinds 2016 wettelijk toegestaan om huurcontracten voor de duur van één jaar aan te bieden”, zegt Nick van Balken van de BPW.

Dat zou moeten bijdragen aan een betere doorstroom van huurders. Aan die regeling zit echter een grote keerzijde, stelt Van Balken. ,,Huisjesmelkers maken er massaal misbruik van. Huurders schoppen ze na één jaar op straat, waarna ze de huur probleemloos kunnen opschroeven. Je wordt genaaid waar je bij staat.”

Oplossing in Den Haag

Van Balken wil dat de gemeente Arnhem zich ‘duidelijk uitspreekt tegen dergelijke praktijken’ . ,,Woon-wethouder Paul Smeulders was in zijn tijd als GroenLinks-Kamerlid uitgesproken tegenstander van tijdelijke huurcontracten. Nu gebeurt het in zijn achtertuin.”

Ook de SP wil opheldering van de Arnhemse wethouder en heeft inmiddels vragen gesteld. Smeulders laat in een reactie weten ‘dergelijke huurconstructies verschrikkelijk te vinden’. ,,Helaas is de kwestie aan de Steenstraat geen uitzondering en komt dit vaker voor. De oplossing ligt in Den Haag, het kabinet moet een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Als gemeente zullen we daarop aandringen bij de minister.”

Bonestroo en zijn huisgenoot hebben inmiddels elders onderdak gevonden. De verhuurder was niet bereikbaar voor een reactie.