Verkeer in Arnhem loopt vast door drukte bij festival Landleven, en straks komen de rockfans van Volbeat

UPDATE | MET VIDEO ‘Arnhem leeft mee’ na hevige brand in flat: ‘Schrok wakker en hoorde ‘help, help!’’, bij toeval wietkweke­rij ontdekt

Bij een brand in een flat aan de Millweg in Arnhem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag volgens de brandweer zes personen gewond geraakt. Eén van hen is ernstig gewond. 32 bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij de ontruiming is volgens de politie bij toeval een grote hennepkwekerij ontdekt.

3 december