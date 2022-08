Verkeerschaos in én rondom Arnhem en de afgesloten A50: ‘Meeste files van heel Nederland’

Volgens de ANWB telde Arnhem vrijdagmiddag samen met Amersfoort de meeste files van het land. Wegbeheerder Rijkswaterstaat meldde rond 17.00 uur stilstaand verkeer en een vertraging van circa 19 minuten tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.



In omgekeerde richting, tussen de knooppunten Velperbroek en Arnhem-Noord was de vertraging zo’n 10 minuten. Ook daar stond het verkeer stil. Een half uur later was de vertraging langzaam aan het teruglopen.

Afsluiting John Frostbrug

Ook ín Arnhem was het druk. Op de Pleijroute (N325) stonden een groot deel van de middag in beide rijrichtingen files. Die hadden dan weer te maken met de afsluiting van de John Frostbrug.



De belangrijke overspanning over de Nederrijn is tot 10 september dicht voor gemotoriseerd verkeer vanwege groot onderhoud.

A50 dicht, druk op de Zuid-Veluwe

De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen wordt maandagochtend weer opengesteld. De snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn is in noordelijke richting dan zestien dagen compleet afgesloten geweest voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via A12, A30 en A1.



Daardoor stond het vanmiddag ook vast op de provinciale wegen tussen Arnhem, Ede en Apeldoorn. De ANWB meldde kort voor 17.00 uur meer dan een uur extra reistijd voor verkeer op de N304 en N310 rond Otterlo. Het dorp had de afgelopen weken stevig te lijden onder de afsluiting van de A50, bleek al eerder.

Auto op de kop

Ook aan de noordkant van de A50-afsluiting waren er veel vertragingen. Rijkwaterstaat meldde rond 17.35 uur dat de A1 richting Amersfoort is afgesloten bij Apeldoorn nadat daar een auto over de kop was geslagen. De vertraging loopt op tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via de A50 (de zuidelijke richting is wel open), de toch al drukke A12 bij Arnhem en de A30 bij Ede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.