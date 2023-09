Vermeende moordwapen waarmee Wim (57) uit Elst op zijn hoofd is geslagen, werd week voor moord gekocht

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij de familie Voorend: 'Dit huis lijkt doorsnee, maar heeft bijzondere details'

“We kennen al vijftien jaar alleen maar geluk in dit huis. Of ja, er waren ook moeilijke momenten, maar over het algemeen zijn we hier erg gelukkig”, vertellen Martijn (41) en Véronique (39) Voorend. Ze wonen samen met dochter Vajèn (8) in De Laar-West, maar daar komt verandering in. “Dat voelt bitterzoet.”