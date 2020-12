Vermist meisje (16) uit Arnhem weer terecht

Het meisje vertrok 24 december aan het begin van de middag van huis. Volgens de politie kocht ze een NS-dagkaart en kon ze dus overal in Nederland zijn.



Toen ze wegging droeg ze een zwarte jas tot net over haar heupen, de jas heeft een bruine bontkraag. Ze droeg blauwe skinny jeans en witte schoenen en heeft een zwarte stoffen tas met opdruk ‘BALR.’ in witte letters.



De politie meldt dat zij in goede gezondheid verkeert en is herenigd met haar familie.