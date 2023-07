Vermiste Frans Udink (71) overleed als onbekende in Duits ziekenhuis

Driel viert 104e verjaardag laatste Poolse veteraan die nog in leven is: ‘Blijf vechten voor vrijheid, vrede en veiligheid’

De laatste nog levende Poolse veteraan die in 1944 in Driel heeft gevochten, is maandagavond in het zonnetje gezet door de Stichting Driel-Polen. Door middel van een onlineverbinding feliciteerde voorzitter Arno Baltussen de jarige Bolek Ostrowski met zijn 104de verjaardag die hij te midden van zijn familie in Canada vierde.