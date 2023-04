Veronique Efomi neemt je mee door een ‘wasstraat voor je ziel’; ‘Ik ga echt los op mijn eigen show’

Vitesse krijgt steun van vol uitvak bij Gelderse derby: laatste kaarten razendsnel weg

Het uitvak voor de aanstaande Gelderse derby tussen NEC en Vitesse in stadion De Goffert in Nijmegen is volledig uitverkocht. De laatste kaarten voor seizoenkaarthouders gingen woensdagochtend razendsnel over de digitale toonbank.