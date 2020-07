Verscherpte coronacontroles bij zwemwater en rivieren vanwege drukte op tropische dagen

video De zoveelste nachtelij­ke autobrand in Arnhem: ditmaal in Presikhaaf

10:49 ARNHEM - Aan de Lacomblestraat in de wijk Presikhaaf in Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in brand gevlogen. De politie denkt dat deze is aangestoken. Het is de zoveelste nachtelijke autobrand in Arnhem.