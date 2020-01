Verslaafde man wil zichzelf doodrijden: ‘Pa en ma, ik kom eraan!’

Mensen in Arnhem Siem Gitsels verloor zijn zoon en moest zijn bedrijf verkopen. ‘Dat gevoel gun je niemand’

27 januari Onlangs heeft Siem Gitsels (71) noodgedwongen zijn familiebedrijf moeten verkopen. ,,Mijn zoon, Simon jr., die het bedrijf van me had overgenomen is in februari 2019 omgekomen door een auto-ongeluk.”