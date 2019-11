Verwarde man legde nepbom op Arnhems terras

Dat zegt Robbert Wittenberg, eigenaar van Dudok. Hij trof kort na drie uur een 'smeulend pakket met batterijen en een lamp’ aan op terrastafel en sloeg daarna alarm.

,,De recherche heeft me net gemeld dat er een verdachte is aangehouden die het verdachte pakketje heeft achtergelaten. Het gaat om een man die heel erg in de war is. De recherche heeft geen enkele aanwijzing dat de actie gericht was tegen Dudok als bedrijf, mijn persoon of een andere werknemer.”

Een woordvoerder van de politie kan dit vooralsnog niet bevestigen. Wel kan de politie melden dat inmiddels bekend is wie het pakketje heeft achtergelaten.

Ontruiming horeca en gemeentehuis

Volledig scherm De politie bij het stadhuis van Arnhem, met op de achtergrond het afgezette Dudok waar donderdagmiddag een verdacht pakket werd aangetroffen op een terrastafel. © Rolf Hensel Een deel van het stadshart van Arnhem is donderdagmiddag en aan het begin van de avond ontruimd geweest na een bommelding. Personeel van café-brasserie Dudok trof een verdacht pakketje aan op een tafel op het terras. Na waarschuwing van de politie volgde ontruiming van het stadhuis, Grand Café Arnhems Meisje en de Eusebiuskerk.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen om het verdachte pakketje te onderzoeken. Uiteindelijk bleken er geen explosieven in te zitten. ,,Het ging om een maaksel dat ik verdacht vond", zegt Wittenberg. ,,Het waren onder andere een hoop batterijen en het smeulde. Er zat een blauw lampje aan vast dat knipperde. Het stond op een terrastafel buiten.”



Na waarschuwing van de politie kwam eerst een wijkagent kijken. ,,Dat was rond half vier", zegt Wittenberg. ,,Toen kwam er iemand anders bij van de politie. Daarna werd alles verder opgeschaald. We hebben alle gasten verzocht het pand te verlaten. Dat ging heel kalm en rustig. Vervolgens hebben we alle medewerkers geteld en zijn we samen naar buiten gegaan."

Afscheidsreceptie bij Arnhems Meisje

Bij het Arnhems Meisje hield Berry Degen net een afscheidsreceptie van zijn baan bij Justitie. ,,Ik ga met pensioen. Het feest was al aan de gang. De cadeau's heb ik boven moeten laten staan.”

Degen gaf de gasten die nog niet naar binnen waren gegaan uitleg, terwijl de politie snel linten spande om het publiek op afstand te houden. De afzetting werd in het uur daarna steeds verder uitgebreid in de omringende straten. Politie te paard surveilleerde langs de afzettingen, Inmiddels was ook personeel van de brandweer opgeroepen voor assistentie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zette een explosievenrobot in om het verdachte pakketje te naderen. ,,Het zag er uit alsof het explosief kon zijn", bevestigt woordvoerder Simen Klok van de politie. ,,Het was echt niet zomaar een pakketje.” Ooggetuigen maakten ook melding van een telefoon die eraan vastgeplakt zat. Burgemeester Ahmed Marcouch, die erbij was toen de zaak werd opgeschaald, bevestigt dat.

Volledig scherm Afzetting na de bommelding in het hart van Arnhem. © Rolf Hensel

Twee inspecties nodig om zekerheid te krijgen

Politiewoordvoerder Klok: ,,De EOD nadert zo'n object altijd eerst met een robot. Vervolgens gaat een medewerker in een speciaal pak kijken. In eerste instantie kon hij niet met zekerheid vaststellen of het nu wel of niet een explosief was. Daarom was een tweede inspectie nodig. Toen bleek dat er geen bom in zat."

Marcouch benadrukt dat de dreiging dusdanig serieus was dat snel is opgeschaald. ,,Het zag er geprepareerd uit. Het siste en het knipperde en er zat een telefoon aan vast."