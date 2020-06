Vette pech: pas gekochte auto vliegt spontaan in brand in Arnhem

Corona­proof trainen op Papendal: ‘Met z’n allen in een ­­pot hars graaien, dát mag niet meer’

20:16 Papendal is van het slot. Vrijwel alle topsporters trainen weer in de bossen rond Arnhem. Een reportage over no-look masseren, doucheculturen en een kudde koeien. ,,De deurklinken worden zo vaak schoongemaakt, dat we ze volgend jaar allemaal kunnen vervangen vanwege de slijtage.”