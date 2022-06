Via welke brug kom je het snelst in hartje Arnhem nu de Frostbrug dicht zit? Of is de fietser het snelst?

Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem hebben het al uitgeknobbeld: je moet bij Heteren de brug in de A50 nemen. Liever hebben ze nog dat mensen thuis werken of de dag in elk geval (met een videovergadering of zo) thuis beginnen en pas na de spits op pad gaan. Of trein en bus nemen, dan ontlast je het wegennet sowieso.



Maar de automobilist is eigenwijs en zoekt het liefst de kortste weg. De opstoppingen in en rond Arnhem waren de hele week het bewijs.



Daarom neemt De Gelderlander in de doorgaans zo drukke donderdagochtendspits de proef op de som met de ‘John Frost Challenge’. Wat is sneller, een van de drie lokale Arnhemse bruggen, of toch de fiets?