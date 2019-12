Vier Deventenaren opgepakt in grote witwaszaak rond 20-jarige kapper uit Arnhem

Vier mannen van 18, 20, 21 en 34 jaar uit Deventer zijn vandaag opgepakt in een groot witwasonderzoek. Ze worden ervan verdacht samen met twee Arnhemmers een bedrag van 1 miljoen euro aan crimineel geld te hebben witgewassen via een kapperszaak.

De verdachten zijn aangehouden in Arnhem en Deventer. De twee Arnhemmers zijn 19 en 20 jaar. Het geld zou via een kapperszaak van de 20-jarige in Arnhem zijn weggesluisd. Hij is dan ook hoofdverdachte.

De politie kwam de zaak op het spoor toen de 20-jarige kapper vorig jaar betrokken raakte bij een aanrijding op de snelweg A15. In zijn auto werd voor 10.000 euro aan contant geld gevonden. De hoofdverdachte had toen geen verklaring voor de grote som geld in zijn auto.

1 miljoen euro

Financieel experts van de Dienst Regionale Recherche onderzochten de bankrekening van de verdachte, net als de rekening van zijn kapperszaak in Arnhem. Al snel ontstond het beeld dat de rekeningen werden gebruikt om grote sommen geld weg te sluizen.

In juni 2019 zijn doorzoekingen gedaan in de woning en de kapperszaak van de verdachte. Naast tientallen wikkels coke vond de politie verschillende bankpasjes. Waarschijnlijk zijn de bankpasjes van zogenoemde geldezels. Dat is een witwastactiek waarbij bankrekeningen van anderen dan de hoofdverdachte gebruikt worden om criminele geldstromen te verhullen met als doel uit het zicht te blijven van opsporingsdiensten. De uiteindelijke omvang van de vermoedelijke criminele geldstromen bedroeg bijna 1 miljoen euro.