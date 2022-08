Vier gewonden bij zeer grote brand in woningen voor arbeidsmigranten: ‘Weten niet of er meer mensen binnen zijn’

met video | updateDe vlammen sloegen maandagochtend vroeg metershoog uit het dak bij een zeer grote brand in diverse woningen voor arbeidsmigranten aan de Willemstraat in Velp. Vier personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet en heeft de omgeving afgezet.

Het vuur werd rond 06.00 uur gemeld bij de brandweer. Meerdere ambulances en een traumahelikopter spoedden zich naar de Willemstraat. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Zeker een van hen raakte gewond toen die uit het raam sprong om aan de vlammen te ontkomen, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Net als een ander liep die botbreuken op. Twee personen hadden last van ingeademde rook.

Aanslag met brandbom

De buurt is geschrokken van de brand, een aantal omwonenden zegt explosies te hebben gehoord.

Bij hetzelfde complex werd in het najaar 2014 een molotovcocktail naar binnen gegooid. De drie mannen die betrokken waren bij de aanslag op het ‘Polenhotel’ werden in 2018 door het gerechtshof veroordeeld tot celstraffen van 8 tot en met 12 jaar. Een van hen kreeg ook tbs met dwangverpleging.

De enige verdachte die zijn betrokkenheid bij de aanslag bekende, verklaarde dat het trio ‘de mensen in het hotel alleen maar schrik wilde aanjagen’. De derde verdachte, een 30-jarige man die in dezelfde straat woonde als waar het Polenhotel zat, meermaals had geklaagd over overlast.

Volledig scherm De metershoge vlammen in Velp. © Persbureau Heitink

‘Kruip-door-sluip-door woningen’

Hoeveel woningen precies zijn betrokken bij de brand, ‘vier of zes’, kan de woordvoerder rond 07.30 uur nog niet aangeven. Hij spreekt van meerdere ‘kruip-door-sluip-door woningen’, waardoor dat nu nog moeilijk te bepalen zou zijn.

Vanwege instortingsgevaar kan de brandweer nog niet naar binnen om te kijken of daar meer mensen zijn.

Onder controle

,,We weten ook nog niet of er meer mensen binnen zijn”, zegt de woordvoerder. Hij laat weten dat een ‘taalbarrière’ met de arbeidsmigranten het lastig maakt daar duidelijkheid over te krijgen. Het is de bedoeling tolken naar de plek van de brand te halen.

De brandweer liet rond 07.30 uur weten het vuur onder controle te hebben en was daarna nog enige tijd bezig met nablussen. Dat het om een groot hoekpand gaat met verschillende ingangen, maakte het volgens de woordvoerder ingewikkeld grip te krijgen op de brand. Omliggende huizen kampen met roet- en rookschade.

Hoe de brand precies kon ontstaan, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De uitgebrande woningen zijn inmiddels bestempeld tot ‘plaats delict’. De autoriteiten gaan er van uit dat iedereen de brandende panden heeft kunnen ontvluchten en dat er niemand meer binnen is, zegt een woordvoerder.

Volledig scherm De brandweer voert een controle uit boven de woningen in Velp. © DG