Vieze busjes en vrachtwagens taboe in het centrum van Arnhem: verbod gaat per 1 juni 2026 in

Neef van Bennie Jolink is miljonair en woont met zijn vrouw in prachtig Kasteel Biljoen in Velp

Als jochie was Marnix Heersink krantenbezorger. Tientallen jaren later bestiert hij een miljoenenimperium. Heersink (75) is oogchirurg en runt twaalf oogklinieken in Alabama. Daarnaast is hij vastgoedondernemer en filantroop. Dit is het verhaal van een American Dream die zich uitstrekt van het zuiden van Amerika tot Landgoed Biljoen in Velp.