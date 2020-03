Vijf jaar cel voor twee Arnhemse nepagenten na oplichten van bejaarden

Arnhemse ouders regelen het zelf: ‘Nauwelijks aanmeldin­gen voor kinderop­vang’

13:07 ARNHEM - Ouders in Arnhem regelen de opvang voor hun kinderen in deze periode voornamelijk zelf. Maar weinig ouders die in vitale functies werken zoals de zorg of het onderwijs, maken gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen buitenshuis te laten opvangen.