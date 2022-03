Villa Ratelband leeg en klaar voor sloop: ‘Ik heb ze er allemaal uitgeflikkerd!’

Rechter: burgemees­ter Marcouch heeft massagesa­lon Golden Hands ten onrechte gesloten

ARNHEM - Massagesalon Golden Hands in de Steenstraat in Arnhem mag open blijven. De voorzieningenrechter vindt niet bewezen dat in de salon structureel seksuele handelingen worden verricht. Daarnaast was de sluiting buitenproportioneel, aldus de rechter.

18 februari