Viscaal wilde ‘td’ worden bij De Graafschap, maar werd geblokkeerd • ‘Logisch dat spelers NEC niet bijtekenen’

In onze voetbalpodcast Kappen en Draaien gaat het over de situatie bij De Graafschap, maar ook over die bij NEC en Vitesse. Bij NEC is het ‘logisch dat spelers niet bijtekenen’, zegt clubwatcher Raymond Willemsen. Bij Vitesse is het op het voetbalveld nog altijd broos, maar werd wel een mooi eerbetoon gebracht op de tribune in Volendam.