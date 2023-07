Vitesse besluit oefencampagne in Spanje tegen Getafe, club met een beruchte trainer

Hoe een vraag van een cliënt met autisme leidde tot een professio­ne­le theater­groep

Een cliënt met autisme bij het Dr. Leo Kannerhuis vroeg in 2010 of er iets meer aan vrijetijdsbesteding kon worden gedaan. Nu, 12,5 jaar later, biedt Theaterwerkplaats Kazou in Oosterbeek een bijzondere vorm van dagbesteding aan mensen met autisme en maakt professionele voorstellingen.