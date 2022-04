Vitesse Betrokken is veel meer dan alleen de G-Trofee: ‘Als club krijgen we net wat meer voor elkaar’

,,Veel mensen hebben niet echt een beeld bij Vitesse Betrokken. Ik hoor vaak: ‘Is dat niet iets met de G-Trofee?’. Dat klopt, maar we doen veel meer”, vertelt Vitesse Betrokken-manager Kevin Janssen.



,,We zijn bijvoorbeeld actief op scholen, om kinderen aan het bewegen te krijgen, en bewust te maken van welke voeding gezond is en welke ongezond. Als Vitesse krijgen we vaak net wat meer voor elkaar. Mooi, we willen meer zijn dan een voetbalclub.”