Vitesse en RAP ruilen shirtjes, precies 125 jaar na allereerste duel om de landstitel

Onrust in Oosterbeek: waar is Stibbe, de kat met zijn eigen Facebookpa­gi­na, toch gebleven?

Hij is superpopulair en heeft zelfs zijn eigen Facebookpagina. Stibbe, de rode dorpskat van Oosterbeek. Maar in de afgelopen maanden is hij niet meer gezien. En dus groeit de onrust in Oosterbeek: waar is Stibbe? ‘Ik hoop telkens dat ik hem toch tegenkom’.