Vitesse hoopt op spoedig ‘groen licht’ Eloy Room vanuit Amerika

Column Onderlangs Wandelende zombies zijn het. Soms komen ze recht op je af

Had afgelopen dinsdag God, Allah of Moeder Aarde er soms de hand in? Desnoods een oude Griekse, of Noorse god? Ik weet niet wie daarboven al onze zaakjes regelt. Wie dat ook moge zijn, Zeus, Jahwe of de Tao, dat opperwezen leek een spel met mij te spelen. Een spel met schilders.