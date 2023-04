Vitesse zonder Phillip Cocu tegen Go Ahead Eagles; hoofdtrainer heeft blindedarmontsteking

Autisme­vrien­de­lijk­heids­prijs voor theater­werk­plaats Kazou in Oosterbeek

Theaterwerkplaats Kazou in Oosterbeek mag prijken met de ‘Autismevriendelijksheidsprijs voor organisaties 2023’. Artistiek leider Hans Salemink en cliënt Linda de Rijk van de theaterwerkplaats voor mensen met autisme hebben de prijs vrijdag in de Beursgong in Amsterdam in ontvangst genomen. Die wordt jaarlijks in de Autismeweek uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De prijs bestaat uit een beeldje en een certificaat.