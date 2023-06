Vlammen slaan tegen Huissense woning bij containerbrand

update & video Uitslaande brand in flatgebouw Arnhem snel geblust, meeste bewoners na evacuatie weer naar binnen

In een flatgebouw in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag een uitslaande brand gewoed. De brand werd rond 03.30 uur ontdekt in een woning op de vierde etage van het gebouw aan Stedumhof in de wijk Vredenburg. Bewoners van het flatgebouw werden geëvacueerd. Tegen de vroege ochtend mochten de meeste bewoners weer hun woning in.