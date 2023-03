Vluchtelingen uit Oekraïne in voormalig Lingehotel in Elst: ‘Dat is onze verantwoordelijkheid’

Edwin en Collette Korthouwer hielden het eerder dit jaar na twintig jaar voor gezien in het Lingehotel aan de Dorpsstraat in Elst, waarna ze de gemeente zelf op de beschikbaarheid van het pand wezen. Die hapte toe en wil er met ingang van 1 mei vijftig Oekraïense vluchtelingen onderbrengen.

13 maanden

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos spreekt van een schrijnende situatie. ,,De oorlog woedt nog steeds in alle hevigheid in Oekraïne. Er is voorlopig nog geen zicht op verbetering of vrede. Nog altijd komen er Oekraïense vluchtelingen richting Nederland. We vinden het naast onze plicht vanuit het Rijk, ook onze verantwoordelijkheid om deze mensen een veilig dak boven hun hoofd te bieden”, zegt Hoytink-Roubos.

Zelf koken

,,Het gebouw zelf vraagt om slechts een paar kleine aanpassingen, zoals de mogelijkheid creëren om zelf te kunnen koken. Hier kan in worden voorzien door het plaatsen van een aantal tijdelijke units aan de achterkant van het pand en die in te richten met keukenapparatuur”, aldus de burgemeester.

Overbetuwe houdt in april, de precieze datum is nog niet bekend, een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Daar is ook ruimte voor mensen die vrijwilligerswerk rondom de opvang willen doen. Daar is in Zetten al sprake van en ook bij onlangs gesloten crisisnoodopvang aan de Industrieweg in Elst waren veel vrijwilligers actief.