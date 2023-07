Vluchtelingen uit Oekraïne naar Lingehotel Elst; eerste groep komt halverwege augustus

Nooit eerder was een museum voor kunst in Oosterbeek zo dichtbij: ‘We zijn op zoek naar een pand’

Komt er dan toch een kunstmuseum in de gemeente Renkum? Een museum met daarin ruimte voor de werken van de Oosterbeekse school en Pictura Veluvensis lijkt dichterbij dan ooit. Renkums wethouder Daniëlle van Bentem is daarover in overleg met Stichting Culture, Museum Veluwezoom en Scarabee. ,,We zijn op zoek naar een pand.”