Voedselbank Arnhem begint webshop: je koopt er niets voor jezelf, maar voor een ander die het nodig heeft

190 euro energiecom­pen­sa­tie massaal gedoneerd: ‘Heel blij mee, maar helaas ook heel erg nodig’

Bij voedselbanken en andere goede doelen in onze regio is al honderden keren een bedrag van 190 euro gedoneerd. Veel mensen maken de compensatie voor de hoge energiekosten over omdat ze die zelf kunnen missen.

30 november